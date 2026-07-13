Revelaron detalles del protocolo de demolición para edificios afectados por el doble terremoto

Cientos de edificios, la mayoría de ellos en La Guaira, se vieron afectados por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Según las autoridades, decenas de infraestructuras tienen daños estructurales y tendrán que ser demolidas.

Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción (CBC), habló en el programa Dos Más Dos de Unión Radio. Desde un principio, subrayó que las demoliciones de edificios deben pasar por un protocolo.

Más allá de los aspectos técnicos, los edificios deben pasar por una supervisión estatal y de seguridad industrial. En tal sentido, expertos tendrán que inspeccionar las instalaciones y, en dado caso, las autoridades municipales deben dar una aprobación para la reconstrucción.

«Los protocolos necesarios para acometer este tipo de actividades deben estar plenamente rectorizados, inspeccionados por los entes gubernamentales», explicó Hernández.

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

El especialista detalló que la demolición de los edificios no dependen de los propietarios o las autoridades municipales. En este caso, organismos nacionales tendrán que dar el visto bueno para avanzar en el proceso.

La decisión dependería de los ministerios de Vivienda y Obras Públicas, además de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras. «Están haciendo las inspecciones con equipos de profesionales y técnicos capacitados en el área», agregó Hernández.

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«Una cosa es ver que se cayó una pared en un edificio y otra cosa es cómo están las fundaciones, cómo están las bases, cómo está la estructura para saber si realmente esa estructura quedó en condiciones de soportar otro nivel sísmico», acotó.

Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.