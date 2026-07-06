VIDEO: Así funciona el hangar del aeropuerto de Maiquetía que concentra la ayuda humanitaria por los terremotos

Militares venezolanos controlan de manera exclusiva la rampa cuatro del aeropuerto de Maiquetía, convertida en el centro de acopio de toda la ayuda humanitaria que llega a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio.

En el hangar se coordina el ingreso, almacenamiento y distribución de la carga con miras a una emergencia que se prolongará por meses, según estimaciones de expertos y las mismas autoridades venezolanas.

Según pudo constatar Caracol Radio, que accedió en exclusiva a esta zona de la terminal aérea, en el hangar se observan cientos de cajas y grúas moviendo y acomodando los cargamentos que arriban a esta instalación, cerrada para vuelos comerciales y habilitada únicamente para operaciones de ayuda humanitaria.

Lo que se detalló, es que el control de la rampa está exclusivamente en manos de militares venezolanos, quienes determinan cómo se ordena la carga, en qué lugar se ubica, qué sale primero, quién la retira y hacia qué puntos de distribución debe enviarse.

Los camiones ingresan periódicamente para cargar las ayudas, pero el destino de cada despacho no se informa ni se pregunta, ya que quienes acceden al hangar cuentan con órdenes precisas previamente establecidas.

TRASLADO DE LOS DAMNIFICADOS

Asimismo, el medio señaló que la coordinación de la entrega será ahora más directa. Esto, luego de que las personas que permanecían en parques y plazas fueran trasladadas a colegios y coliseos habilitados como refugios.

El manejo controlado de la carga responde a que la emergencia mantendrá activa a largo plazo. De hecho, se espera que en los campamentos transitorios, los damnificados podrían permanecer entre seis meses y un año. Por ende, las autoridades buscan garantizar que las ayudas alcancen para todo ese periodo mientras avanza la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos.

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AEROPUERTO DE MAIQUETÍA

En tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado la conformación de una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el cual suspendió su actividad comercial tras sufrir graves daños por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 6 de julio. A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.535.

Precisó que un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta ahora. Mientras que la cifra de heridos incrementó hasta los 16.740. Sin embargo, no hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones o dónde están internados. Además, 25.016 pacientes son atendidos.

Rodríguez también afirmó que se atendió a 86.764 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que 17.854 personas se quedaron sin vivienda. Y, por último, indicó que se instalaron 82 campamentos transitorios.