El temor de familias venezolanas de ser deportadas por EEUU a un país golpeado por la ‘crisis humanitaria’ que causaron terremotos

Una familia venezolana estuvo a punto de ser deportada desde Texas (EEUU) hacia su país apenas horas después de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, en medio de una gravísima crisis humanitaria que ya deja más de 2.500 fallecidos, 12.000 heridos y unas 50.000 personas desaparecidas, según cifras del gobierno venezolano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Una de las madres de familia relató a N+ Univision que fue notificada de la deportación cerca de la 1:20 de la madrugada, después de los terremotos, y que fue trasladada junto a sus dos hijos, Mateo y Winsker, de ocho y 10 años, en un viaje de cerca de 10 horas hasta Arizona.

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Allí les informaron que abordarían un vuelo directo al aeropuerto de Maiquetía, pese a que la terminal sufrió graves daños estructurales por su ubicación en La Guaira, uno de los estados más devastados por los terremotos.

Finalmente, tras 36 horas de traslados, la familia fue devuelta al Centro de Detención en Dilley, en Texas.

«Sorprendida porque me vinieron a parar como a la 1:20 de la madrugada, después que pasó lo del terremoto. Como yo sabía lo que estaba pasando en Venezuela, nunca esperé que me sacaran así. Y nos hicieron viajar y viajar como 10 horas», relató la mujer sin identificar.

«Nos iban a aceptar en Maiquetía, pero en la parte militar», aseguró.

EL HOTEL CON DEPORTADOS QUE COLAPSÓ

El caso se suma a la preocupación generada por un vuelo de deportados, que llegó a Venezuela un día antes de los terremotos, en el que se estima murieron más de 100 migrantes que apenas retornaban al país.

Estos 146 migrantes se encontraban alojados en el Hotel Santuario de La Llanada, en La Guaira, edificación que colapsó por los sismos.

«Mi familia estaba desesperada porque no sabían nada de mí», expresó la madre, quien señaló que sus hijos temían ser enviados a un país en emergencia, sin que las autoridades estadounidenses tuvieran información clara de la magnitud de la crisis.

PROTECCIÓN PARA LOS VENEZOLANOS

Ante este panorama, distintas organizaciones han reactivado los llamados para otorgar protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos.

César Espinosa, director ejecutivo de la ONG Fiel Houston, sostuvo que existen herramientas legales que el presidente de EEUU, Donald Trump, podría emplear si busca apoyar a Venezuela. Entre ellas, una posible designación de salida forzosa diferida, estatus que protege de la deportación a determinados extranjeros por decisión presidencial.

En tanto, el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro calificó de «inconcebible» que se intente deportar a familias que no han cometido ningún delito hacia «un país sumido en el caos a causa de una catástrofe natural».

TERREMOTOS EN VENEZUELA

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645. Mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó este viernes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez. El funcionario no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram. En el mismo, se detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también habló de 6.462 personas rescatadas. Se señaló que unos 885 edificios resultaron afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado además 890 réplicas.