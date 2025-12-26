Nicolás Maduro reiteró su disposición para tener un diálogo con autoridades de los Estados Unidos con base en el «respeto».

«Nuestro mensaje es de paz, de amor, y de entendimiento y si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre va a haber un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad», aseguró Maduro.

Asimismo, rechazó las supuestas campañas informativas desplegadas en los Estados Unidos en su contra. «Es imposible que desde el sector del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales, eso es imposible porque aquí hay un pueblo asentado en el territorio, en las comunidades, en las universidades, en las fábricas, en los cuarteles y ese pueblo ha demostrado suficiente capacidad para llevar nuestra patria en buen camino, a buen ritmo».

«Los modelos fracasados de Leopoldo López, de Julio Borges, de Guaidó y de la señora Machado, jamás tomarán esta patria y Venezuela seguirá su curso, con su plan, con su liderazgo, teniendo grandes logros en los años que están por venir», agregó.

Finalmente, hizo un llamado a los Estados Unidos, con respecto a la oposición. «Esto debería preguntárselo los que toman decisiones en Estados Unidos, ¿Cuánta plata le ha robado en 25 años la oposición y la derecha venezolana a Estados Unidos?, ¿10 mil millones de dólares? Me quedo corto y que alguien me desmienta en la prensa de allá. Diosdado dice 50 mil millones».