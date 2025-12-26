52 casos confirmados: Foro Penal reveló los nombres de varios presos políticos que fueron excarcelados

Venezuela

El Foro Penal informó este viernes que, por ahora, ha verificado 52 excarcelaciones de personas calificadas como presos políticos.

«Hasta esta hora del día (5:00 p.m.) hemos podido confirmar 52 excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos en Venezuela. Seguimos revisando y confirmando otros reportes. Son 17 mujeres, 32 hombres y 3 adolescentes», indicó el miembro de la ONG, Gonzalo Himiob.

En ese sentido, el organismo publicó la lista de las personas que fueron liberadas. Con datos como el nombre, nacionalidad, centro de reclusión en el que estaban y la fecha en la que fueron arrestadas.

Además, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a publicar la lista oficial de las excarcelaciones.

LO QUE DIJO EL GOBIERNO SOBRE LAS EXCARCELACIONES DE PRESOS POLÍTICOS 

El Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la excarcelación de 99 presos políticos.

«En este contexto, el Gobierno Nacional y el Sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia», indicó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en un comunicado oficial.

«Estas actuaciones forman parte de las gestiones permanentes impulsadas por Nicolás Maduro Moros, dirigidas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso de aquellos compatriotas que, siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica», añadió el Ministerio.

LEA TAMBIÉN: EXCARCELARON A DOCTORA QUE HABÍAN CONDENADO A 30 AÑOS DE CÁRCEL POR ENVIAR UN AUDIO POR WHATSAPP

No obstante, no detallaron si habrá más liberaciones de presos políticos. «Aún en un escenario marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país, el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral. El Gobierno continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional».

