«Vamos a un buen ritmo»: Arreaza dice que han recibido más de 4.000 solicitudes de amnistía

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, ofreció un nuevo balance sobre los casos de amnistía que han ido registrando.

«Hemos recibido 4.203 solicitudes para recibir el beneficio de la amnistía y se han otorgado 3.052 libertades plenas a personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario», indicó en una rueda de prensa.

El parlamentario destacó que cada caso tendrá una respuesta oportunidad en un plazo de 15 días. «Hasta esta mañana 179 personas privadas de libertad han obtenido su libertad plena también», dijo.

«Vamos a un buen ritmo con las personas privadas de libertad. Tranquilamente podemos estar por encima del 50% de las que se proyecten que puedan ser beneficiadas por la amnistía», destacó.

«Cualquier persona que su defensa considere que puede optar por el beneficio de la amnistía lo puede hacer a través de su tribunal correspondiente, que determinará si aplica o no aplica», explicó.

Asimismo, recordó que está habilitado el correo leyamnistí[email protected] para aquellas personas que quieran plantear su caso ante la Asamblea Nacional, en caso de alguna irregularidad en los tribunales.

Para finalizar, aclaró que con los militares el proceso es diferente, pero indicó que también sigue avanzando. «La justicia militar también está en proceso de revisión de algunos casos», comentó.

LAS COMISIONES CREADAS

Arreaza informó que conformaron tres subcomisiones que que permitirán agilizar el trabajo. Se trata de una subcomisión general, una para casos laborales y otra para casos «especiales».

«Una segunda subcomisión que va a estar vinculada con los casos de trabajadores, del ámbito laboral, que no necesariamente están estrictamente te vinculados con la Ley. Y una tercera para ver casos especiales, casos complementarios, que si bien no son amnistiables, no están contemplados en los 13 hechos que establece el artículo 8 de la Ley, pero son complementarios», agregó.