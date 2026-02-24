Venezuela

Diputados llaman a «acatar sin excusas» la Ley de Amnistía, solicitarán investigar a jueces que la retrasen

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
El diputado opositor Stalin González llamó a los órganos de justicia a «acatar sin excusas» la Ley de Amnistía en Venezuela, luego de que organizaciones y familiares de presos políticos denunciaran retrasos y obstaculizaciones en el proceso.

En ese sentido, acotó en sus redes sociales que su cumplimiento «no es opcional».

«Esta ley está en plena vigencia y su cumplimiento no es opcional: es el primer paso irreductible hacia la institucionalidad y la paz que Venezuela exige», dijo.


Asimismo, sostuvo que de nada sirve avanzar en el Palacio Legislativo si no hay «un compromiso real y efectivo» de todos los poderes públicos.

«La amnistía no es un adorno ni un titular: es una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país. Para que funcione, debe haber la voluntad de todas las partes por contribuir a la convivencia democrática y la justicia. Mi solidaridad con las familias de los detenidos y personas que han solicitado amnistía. No están solos. Seguiremos exigiendo que la ley se cumpla con rapidez y transparencia», comentó.

SOLICITARÁN UNA INVESTIGACIÓN A QUIEN NO ACATE LA LEY DE AMNISTÍA

Por su parte,  el diputado Antonio Ecarri, quien es integrante de la comisión para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, informó que solicitará investigar a los jueces que retrasen este proceso.

«Juez que no colabore con la Ley de Amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación. Igual a los fiscales del Ministerio Público», afirmó.

Ecarri hizo un llamado a los jueces y fiscales del Ministerio Público para que cumplan la norma que «ya está decretada», y advirtió que desde el Parlamento son vigilados para cumplir la legislación.

«La Asamblea Nacional ya decretó la amnistía, lo que hace el juez es simplemente verificar», insistió.

