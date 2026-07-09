UCV suspendió actividades académicas y administrativas hasta esta fecha, pidieron activación de servicios comunitarios

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela suspendió las actividades académicas y administrativas hasta el 1 de septiembre e instó a activar el voluntariado de la UCV a través del servicio comunitario.

«Las actividades docentes ordinarias tanto de pregrado como de postgrado continuarán suspendidas hasta su reanudación a partir del 1 de septiembre del presente año, previa evaluación de las circunstancias generales y locales. El resto de las actividades académicas podrán cumplirse en la medida de lo posible según la determinación de su factibilidad por las facultades y dependencias centrales en cada caso», indicó en un comunicado.

En este sentido, señaló que esta decisión responde a los terremotos ocurridos el 24 de junio.

«Las actividades administrativas se reanudarán en forma progresiva con arreglo a similar evaluación practicada en cada facultad o dependencia central», acotó.

Asimismo, recomendó a los Consejos de Facultad conjuntamente con la Comisión Central del Servicio Comunitario, la formulación de proyectos multidisciplinarios orientados a propiciar la participación de la universidad en las tareas relativas a la emergencia humanitaria causada por los terremotos.

#AlMomento | Consejo Universitario de la UCV decide suspender actividades académicas y administrativas hasta el 1 de septiembre Insta activar el voluntariado de la UCV a través del servicio comunitario. pic.twitter.com/W4oCJQJBjX — Viva la UCV (@VivaLaUCV) July 9, 2026

En este sentido, aclaró que este trabajo valdrá como horas de actividades acreditables al Servicio Comunitario.

«El Consejo Universitario hace saber a la comunidad ucevista y a la opinión nacional que la institución no se encuentra paralizada. Antes bien, se mantendrá abierta para seguir interviniendo activamente en la asistencia solidaria a la población necesitada, así como para cumplir con todas aquellas actividades institucionales que las circunstancias permitan», concluyó.