EN VIDEO: Alertaron daños en la iglesia María Auxiliadora de Sarría, pidieron demolición controlada de una de las torres

Tras los terremotos del 24 de junio, la iglesia María Auxiliadora de Sarría resultó afectada por lo que están pidiendo ayuda a las autoridades para llevar a cabo una demolición controlada de una de las torres de la fachada del templo.

«Tenemos un posible colapso de la estructura de la torre de la fachada principal y necesitamos urgentemente poder hacer una demolición controlada para evitar daños a terceros y evitar que se pueda venir sobre la estructura de nuestra sede de la casa parroquial que se encuentra en perfecto funcionamiento porque no sufrimos daños, toda esa zona está bien resguardada para que pueda seguir trabajándose para la gente», comentó el padre Juan Carlos Hernández en conversación con el reportero Daniel Álvarez Rojas.

Esta iglesia se encuentra a media cuadra de la sede de la Cruz Roja en La Candelaria y cerca del centro comercial Sambil.

«No hemos podido tener eucaristía en la semana porque precisamente estamos bloqueados por ese peligro inminente de la fachada que no queremos hacer correr riesgo a nuestra gente. Una vez que salgamos de esa situación entonces ya se pueden habilitar los salones parroquiales, se puede tener la misa diaria en el salón parroquial y ya se pueden comenzar los trabajos de revisión y posible reestructuración de la parroquia», añadió.

#9jul Se requiere la demolición controlada de una de las torres de la fachada de la iglesia María auxiliadora de Sarría, ahí hay un campanario simulado que puede colapsar. pic.twitter.com/FGZiVSOKai — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) July 9, 2026

No obstante, destacó que por ahora tendrán que seguir con sus actividades detenidas. «Mientras eso esté así estamos imposibilitados de poder trabajar».

Para finalizar, exhortaron a las personas a no circular por la acera que se encuentra delante de la Iglesia.

«La parroquia en dos oportunidades ha colocado las cintas de cierre de paso, pero las personas las quitan. Luego de la inspección los bomberos pintaron el aviso de peligro en la acera», señalaron.