UCV reveló cuántos de sus estudiantes y trabajadores fallecieron y la cifra de desaparecidos tras terremotos

Los terremotos del 24 de junio no solo sacudieron a Venezuela, también dejaron una herida en la Universidad Central de Venezuela (UCV), ya que al menos 48 personas que formaban parte de la casa de estudios murieron y otros 166 permanecen desaparecidos, la mayoría de ellos estudiantes.

La cifra la confirmó la profesora Nashla Báez, del equipo del Rectorado, quien detalló que 33 de los fallecidos eran estudiantes, junto a profesores, obreros y empleados de la principal institución universitaria del país.

Los decesos se registraron en La Guaira y en los edificios Petunia, en Chacao (Miranda), y Rita, en San Bernardino (Caracas).

En el edificio Rita murió Daniela Mora, estudiante de la escuela de Estudios Internacionales e hija de un profesor de la misma escuela.

En el Petunia falleció Shantal Quintero, estudiante de derecho que apenas tenía dos semanas viviendo allí. A estas pérdidas se suman 493 damnificados, desalojados o habitantes de viviendas gravemente afectadas por los terremotos.

ORACIÓN POR VENEZUELA

El dolor se hizo colectivo el pasado domingo 5 de julio, cuando estudiantes, activistas y familiares de presos políticos conmemoraron el Día de la Independencia con una estela de velas en la plaza del Rectorado, dibujando el mapa de Venezuela con una bandera tricolor en el centro.

Entre oraciones por los muertos, los desaparecidos y presos políticos, guardaron un minuto de silencio por los duelos acumulados del país en los últimos años.

UCV EN AYUDA DE LOS AFECTADOS

Desde el día de los terremotos, la comunidad ucevista también se volcó a la respuesta humanitaria. Se detalló que se habilitó un centro de acopio frente a la Federación de Centros Universitarios que, según su vicepresidenta Rosa Cucunubá, se convirtió en el más grande del país, con más de 15 mil personas beneficiadas y 500 voluntarios clasificando y despachando ayuda hacia La Guaira y otras zonas afectadas.

Vale detacar, que el Consejo Universitario de la UCV suspendió las actividades académicas y administrativas hasta el 1 de septiembre e instó a activar el voluntariado de la UCV a través del servicio comunitario.

«Las actividades docentes ordinarias tanto de pregrado como de postgrado continuarán suspendidas hasta su reanudación a partir del 1 de septiembre del presente año, previa evaluación de las circunstancias generales y locales. El resto de las actividades académicas podrán cumplirse en la medida de lo posible según la determinación de su factibilidad por las facultades y dependencias centrales en cada caso», indicó en un comunicado.

#AhoraVPItv | En la Universidad Central de Venezuela (UCV) se realizó la vigilia “Una Luz por Venezuela”, un acto para honrar a las personas fallecidas, a los rescatistas y al pueblo venezolano afectado por el doble terremoto del #24Jun. Conéctate: https://t.co/ZInxceCXbK pic.twitter.com/0UHRFNnizG — VPItv (@VPITV) July 5, 2026



En este sentido, señaló que esta decisión responde a los terremotos ocurridos el 24 de junio

«Las actividades administrativas se reanudarán en forma progresiva con arreglo a similar evaluación practicada en cada facultad o dependencia central», acotó.

Asimismo, se recomendó a los Consejos de Facultad conjuntamente con la Comisión Central del Servicio Comunitario, la formulación de proyectos multidisciplinarios orientados a propiciar la participación de la universidad en las tareas relativas a la emergencia humanitaria causada por los terremotos.

#AlMomento | Consejo Universitario de la UCV decide suspender actividades académicas y administrativas hasta el 1 de septiembre Insta activar el voluntariado de la UCV a través del servicio comunitario. pic.twitter.com/W4oCJQJBjX — Viva la UCV (@VivaLaUCV) July 9, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), publicó en sus redes sociales el balance actualizado hasta este martes, 14 de julio, de los terremotos. A casi tres semanas de la tragedia, la cifra de fallecidos llegó a 4.734, un aumento de 173 respecto al reporte del lunes.

La cantidad de personas rescatadas se mantuvo estable en 6.462, al igual que el número de heridos, que continúa en 16.740, mientras que los pacientes atendidos ascendieron a 33.652.

Rodríguez precisó además que las autoridades han brindado asistencia a 128.324 familias afectadas por los sismos. La cifra de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907.

En paralelo, 20.903 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno, un número que refleja la magnitud del desplazamiento provocado por el doble terremoto.