Filtraron nuevo video de los terremotos: Así se salvaron dos jóvenes por unos segundos, su perrito acabó en Mérida por error

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que dos jóvenes y su perrito corrieron pocos segundos antes de que cayeran sobre el patio en el que se encontraban una gran cantidad de bloques y escombros por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

En el clip se aprecia que aunque en un principio no sabían qué hacer en el patio de la vivienda, cuando empezaron a caer escombros uno de ellos abrió la puerta para salir y acto seguido salieron salvándose por muy pocos segundos gracias a la reacción que tuvieron.

No obstante, cuando parecía que el peligro había pasado, en otro video se puede ver que aunque el de rojo logró sortear todos los obstáculos, el joven sin camisa se encontró con otro derrumbe de bloques y escombros más adelante, por lo que tuvo que meterse debajo de un carro para salvarse.

#14Jul | «Gracias a Dios a mi hermano y a mí no nos pasó nada»: Difunden video de un milagroso escape durante el terremoto. En las imágenes se observa la rápida reacción de dos hermanos que, sin dudarlo, logran evacuar su hogar junto a su mascota en La Guiara justo cuando se… pic.twitter.com/HaTGqc3ngG — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 14, 2026

En los comentarios de la publicación una usuaria comentó que todos están bien, pero al perrito se lo llevaron a otro estado por error.

«Son mis primos y gracias a Dios están bien, el que se perdió fue Apolo el perrito, pero fue localizado y ahora lo tienen en Mérida se está gestionando para que lo regresen», comentó.

«Una gente de Mérida que fue a llevar donaciones se lo llevaron pensando que había perdido la familia, pero ya se logró el contacto con ellos», añadió.

Asimismo, precisó que hasta el lorito que sale en una jaula en el primer video logró salvarse.