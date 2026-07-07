«Esto no es un abandono»: Topos de México salieron del país tras 13 días de intensas búsquedas por los terremotos

Luego de 13 días tras los terremotos del 24 de junio, los rescatistas del grupo Topos de México abandonaron el país.

«Compartimos el profundo dolor de las familias. Comprendemos que la esperanza persiste, pero es necesario anunciar la desmovilización de la zona de desastre de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. como equipo de rescate ligero. Esto no es un abandono, sino una transición obligada hacia la recuperación digna», indicaron.

​»La desmovilización general responde al agotamiento de la ventana biológica de supervivencia, el riesgo inminente de colapso secundario y la urgencia de introducir maquinaria pesada. ​Esta difícil decisión se toma en conjunto, donde cada institución asume un nuevo rol técnico», explicaron.

Tras su salida, un grupo de personas en el aeropuerto los despidió con aplausos y ovaciones para reconocer lo que hicieron por las víctimas de los terremotos.

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«​Nuestro respeto y solidaridad total con el pueblo venezolano», añadieron.

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Asimismo, señalaron que ahora le toca a la ONU la transición de la búsqueda táctica a la distribución de ayuda humanitaria sostenida para los sobrevivientes.

Además, indicaron que Protección Civil en el país, «como autoridad máxima, asume el control del despeje pesado y la restitución de la ciudad».

En esta línea, sostuvieron que es labor de los organismos militares coordinar la logística de ayuda a gran escala. Para finalizar, instaron a los bomberos a retornar a la atención de las emergencias urbanas diarias de la población.