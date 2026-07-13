¿Terremotos afectaron túneles y puentes del país? Esto respondió Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad

Tras los terremotos del pasado 24 de junio, la ingeniera Celia Herrera, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (Sotravial), destacó que la prioridad inicial de las autoridades es la inspección de puentes, túneles y muros para asegurar la conectividad en el país.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, explicó que esa rapidez responde a que sin vías despejadas, la respuesta de emergencia se paraliza.

«Parte de esas redes vitales es el transporte y la vialidad; si no puede llegar una ambulancia porque hay una obstaculización en la vía, pues algo hay que hacer», señaló, para luego destacar que la mayor parte de la infraestructura vial del país, incluidos túneles y puentes, resistió a los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud.

«La mayor parte de las obras civiles en Venezuela están de pie y eso habla muy bien de las buenas prácticas», afirmó.

Parte de esa resistencia, agregó, se debe a que gran parte de la red vial nacional usa asfalto en lugar de concreto: «El pavimento flexible tiene la bondad de que se mueve con la onda sísmica, se deforma y no hay una ruptura rígida», resaltó.

DOBLETE SÍSMICO Y SU IMPACTO

Mientras la infraestructura vial resistió, de acuerdo con Herrera, el terreno bajo ella sí cambió. Los sismos del 24 de junio, que sacudieron el norte de Venezuela y dejaron miles de edificaciones afectadas junto a una emergencia humanitaria, también modificaron físicamente el territorio.

De hecho, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que los movimientos provocaron un desplazamiento masivo del terreno, con un desplazamiento de hasta 60 centímetros en algunas zonas del país, un efecto que parece visible en una de las vías de La Guaira, a la altura de Camurí Chico.

Ese hallazgo fue posible gracias a las primeras mediciones del satélite NISAR, un proyecto conjunto entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), diseñado para detectar con alta precisión los cambios que experimenta la superficie terrestre tras eventos de grandes magnitudes como el ocurrido durante el doblete sísmico venezolano.

La mayor parte del movimiento del terreno fue horizontal, hacia el este y el oeste, porque los terremotos se produjeron en una falla de desplazamiento lateral. La ruptura de la falla se propagó mar adentro hacia el este y hacia tierra firme cerca del aeropuerto de Caracas. Gran… pic.twitter.com/TOrky8uR7t — NASA en español (@NASA_es) July 13, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reveló este lunes 13 de julio un nuevo balance de los terremotos ocurridos el 24 de junio, según el cual la cifra de personas fallecidas ya alcanza los 4.561, en tanto que el número de heridos permanece sin variación, en 16.740.

El funcionario difundió la actualización a través de su cuenta de Instagram. A través de la plataforma, detalló que hasta ahora han sido rescatadas 6.462 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. No obstante, el reporte no incluyó ninguna referencia al número de desaparecidos.

Por otra parte, se indicó que el país acumula 1.254 réplicas desde los terremotos. En cuanto a la infraestructura, se han contabilizado 856 inmuebles con daños estructurales y 190 que colapsaron por completo a raíz del doble movimiento telúrico. Se trata de una devastación que dejó a al menos 17.907 personas sin hogar.

Frente a este panorama, las autoridades venezolanas instalaron 107 refugios temporales, en los que actualmente permanecen 20.231 personas que perdieron sus viviendas. De acuerdo con el balance oficial, ya son 128.324 las familias que han recibido algún tipo de asistencia integral.