¿Es posible construir edificios resistentes a sismos en La Guaira? Esto dijo un ingeniero japonés

El experto japonés en desastres e ingeniero estructural, Kit Miyamoto, ofreció una perspectiva positiva para la reconstrucción de La Guaira tras los devastadores terremotos, al afirmar que Venezuela cuenta con los profesionales y herramientas necesarios para levantar edificios sismorresistentes de hasta 50 pisos.

Durante una entrevista con Román Lozinski, el especialista destacó que la clave radica en la aplicación rigurosa de los protocolos técnicos de construcción.

«Venezuela cuenta con la experticia y cuenta con la tecnología. Lo importante que debemos aplicar es hacerlo de forma correcta, hacerlo con la cota y con las mediciones apropiadas para que esto sea un buen trabajo», dijo.

Reconocido Ingeniero japonés Kit Miyamoto asegura que, aplicando la tecnología e ingeniería correctas, es perfectamente posible volver a construir allí, incluso torres de hasta 50 pisos https://t.co/apyV1g2xIp pic.twitter.com/14M7iUqkoT — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) July 13, 2026

Miyamoto señaló que las principales afectaciones se concentraron en las zonas costeras del estado La Guaira. Ese mismo problema, añadió, reside en laderas donde coexisten viviendas formales e informales, áreas donde pudieron identificar fracturas estructurales que requieren inspecciones técnicas urgentes.

Reconocido Ingeniero japonés Kit Miyamoto elogia el alto nivel de los ingenieros venezolanos y la rigurosidad de los códigos de construcción modernos. No obstante, detectó fallas de ejecución en obras recientes (de unos 10 años de antigüedad) https://t.co/apyV1g2xIp pic.twitter.com/kGPYGSV2JE — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) July 13, 2026

LO QUE DIJO MIYAMOTO SOBRE MAIQUETÍA

Por otra parte, acotó que cuadrillas técnicas repararán los daños superficiales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en un período estimado de cuatro semanas. El plan de reconstrucción, recordó, clasifica las estructuras afectadas mediante un código de tres colores muy claro.

En palabras de Miyamoto, el color negro exige la demolición inmediata, el azul marca las edificaciones reparables y el verde identifica los hogares totalmente seguros.

Miyamoto, quien dirige una empresa social con alcance global, capacita actualmente a un contingente de 100 ingenieros locales en La Guaira. Este equipo utilizará una aplicación móvil especializada para evaluar minuciosamente los daños estructurales casa por casa. Este método científico identificará con precisión las necesidades de cada sector, según dijo el experto japonés.

Finalmente, el ingeniero aseveró que la experiencia adquirida durante la atención en territorio venezolano permitirá fortalecer las capacidades de prevención y preparación ante futuros movimientos telúricos.