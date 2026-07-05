«Tendrá un renacimiento»: Lo que dijo el gobernador José Alejandro Terán sobre la reconstrucción de La Guaira

José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira, anunció este sábado que el plan oficial no contempla simplemente reconstruir lo que destruyeron los terremotos del 24 de junio, sino que la entidad «cambiará por completo» tras este proceso de restauración, permitiendo que la región litoral sea «diferente».

«La Guaira tendrá un renacimiento, pero también en algunos lugares tendremos una rezonificación. Necesariamente no tendremos la misma Guaira como antes la veíamos con aquellas edificaciones grandes», afirmó el gobernador en entrevista con Madelein García.

Una instancia técnica de mayor jerarquía, y no la gobernación de manera unilateral, asumirá la responsabilidad de decidir qué espacios específicos recuperarán los obreros y cuáles terrenos recibirán una rezonificación, detalló Terán.

«Todo lo va a decidir una comisión presidencial que ha hecho los estudios correspondientes, los especialistas que lo certifiquen, y es ahí cuando esta comisión presidencial y el vicepresidente de Obras Públicas autoriza», explicó.

El funcionario adelantó que varios sectores del estado experimentarán una transformación urbana permanente en su configuración, aunque aclaró que los expertos encargados difundirán los detalles específicos en el momento oportuno.

«Los especialistas encargados de la fase de la rezonificación y de los usos nuevos que tendrán algunos espacios serán los indicados de informar al país cuando esto esté listo», señaló Terán.

Arranca la segunda fase de reconstrucción y urbanismo en La Guaira tras los recientes sismos. “Iniciamos la recuperación de 20 torres que van a habilitar 600 apartamentos tras confirmarse que no sufrieron daños estructurales” nos relató el gobernador Alejandro Terán de la… pic.twitter.com/OdEidlFupL — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) July 4, 2026

Esta misma comisión, agregó, evaluará minuciosamente las áreas de alto riesgo con un objetivo claro: prohibir la habilitación o reconstrucción de cualquier estructura que carezca del aval técnico que garantice la seguridad de sus futuros habitantes.

«Aquí no vemos tratamiento diferenciado para nadie. Todo, edificios que puedan ser recuperados y que la comisión presidencial que está evaluando las zonas de alto riesgo recomiende que pueden ser», finalizó el gobernador.