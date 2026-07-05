Delcy Rodríguez anunció «asignación mensual» para afectados por los terremotos y prohibió exportar materiales de construcción

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que se establecerá una «asignación mensual» para los afectados de los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

«Hemos establecido una asignación mensual durante los próximos seis meses para las personas más afectadas», aseguró en unas declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV), sin revelar el monto de la ayuda.

Asimismo, anunció la activación de una cartera hipotecaria «con hasta un 80% de subsidios, y la exoneración de impuestos para registros de alquileres y compra de inmuebles».

Por otra parte, prohibió la exportación de materiales de construcción para concentrarlos en la recuperación de edificaciones afectadas por el doble terremoto, al tiempo que creó la «Misión Venezuela Renace», en la que se incluirán otros programas gubernamentales existentes, que serviría de «gran brazo ejecutor» en la recuperación de viviendas y otras infraestructuras dañadas en el doblete sísmico.

ANUNCIÓ «ALIANZAS INTERNACIONALES» PARA RECUPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE MAIQUETÍA

Rodríguez también anunció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

«También estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países, que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía», dijo la mandataria.

De igual manera no dio detalles de lo que contempla este plan y cuáles son los países que lo conforman, pero aseguró que la próxima semana estará listo.

Asimismo, dijo que empezará un proceso de recuperación de los aeropuertos que fueron afectados, sin mencionar cuáles otros sufrieron daños, y que toda la infraestructura estará siendo atendida.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.