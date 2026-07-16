«Te fui a buscar y no logré llegar antes»: Médico José Manuel Olivares contó cómo vivió la muerte de su madre en La Guaira

El oncólogo José Manuel Olivares relató cómo vivió los terremotos en Venezuela mientras se encontraba en los Estados Unidos y la angustia que sintió por la muerte de su madre en La Guaira.

«Nosotros en el 99 nos tocó la tragedia de Vargas, vivíamos en Los Corales, afortunadamente nos salvamos todos, perdimos la casa. Nos recuperamos, nos mudamos a Playa Grande y vivíamos en el edificio Aguja Azul», recordó en conversación para Shirley Radio.

Aunque el día del terremoto no estaba en Venezuela, lo sufrió al igual que muchos venezolanos al no saber nada de su familia. «Yo estaba viajando de Wisconsin a Miami porque estaba en la certificación de un tratamiento nuevo contra el cáncer que se llama teragnosis, estábamos en la fábrica, venía en un avión con wifi y me llega un mensaje de que tembló, pero como todo venezolano lo tomé como cualquier comentario».

«A los minutos empiezan a salir imágenes y hay un video que nunca voy a olvidar que lo graban desde Club Playa Grande que empiezan a hacer un paneo y el edificio de mi mamá no está. ‘Mi mamá se murió’ fue mi primera reacción. Le respeto como ser humano a las personas que sufren crisis de pánico, en mi vida había sufrido de eso, en el avión empecé a sudar, a pararme, la aeromoza no sabía mucho qué me pasaba», relató Olivares.

«Yo además tengo tres hijos y mi esposa en Playa Grande y a nadie le llegaba mensajes. De pronto me atiende la llamada mi suegra y me dice que están bien y los niños también. Solo quedaba mi papá y mi mamá, no supe nada de mi papá hasta las 3 de la mañana que pudo decirme que estaba bien», indicó.

Destacó que para ese entonces tenía un presentimiento de que su madre había muerto. «Yo tenía algo en el corazón que me decía que mi mamá no lo había logrado, pero yo tengo que llegar a buscar a mi mamá. Llegué el viernes a buscar a mi mamá a La Guaira luego de manejar 14 horas desde Cúcuta. Al final quienes sacan a mi mamá de los escombros son mis amigos, Stalin González, Juan Requesens, mis primos, el doctor Julio Castro, Leandro Gabriel mandó un camión con herramientas».

«Me permitieron llegar al edificio a hablar con mi mamá y decirle ‘mamá te viene a buscar, no logré llegar antes’. Esto es una sensación de paz, de tranquilidad, de ver que no sufrió, el sitio donde la encontraron, de tener una última conversación con ella y decirle que ya se puede ir con su gran amor que era mi abuelo», indicó Olivares.

«Allí hice otra cosa que era importante para ella, rescatar las fotos. En la tragedia del 99 lo único que mi mamá rescató fueron las fotos», concluyó.