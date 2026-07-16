«No tuvo oportunidad»: El dramático testimonio de hombre que encontró a su hija entre los escombros en La Guaira

Luego de tres semanas buscando entre los escombros, Jan Carlo Barrios, uno de los sobrevivientes de los fuertes terremotos del 24 de junio, encontró el cuerpo de su hija Melanie, de 14 años, entre los restos de uno de los edificios que colapsaron en La Guaira.

«Estaba presionada con el clóset y la pared del baño que se vino y todo eso. No tuvo oportunidad. Tuve que abrir desde el piso 12 hasta el 11, del 11 al 10, del 10 al 9 y del 9 al 8. Ya nosotros habíamos hecho otro túnel, donde abrimos el 12 y llegamos al sótano», señaló este miércoles en declaraciones ofrecidas a DW.

El pasado 13 de julio, Barrios había subido un video en el que denunciaba la falta de apoyo por parte de los organismos del Estado. «Debajo de este lugar está lo que era mi apartamento donde debería encontrar a mi hija como Dios me la quiera entregar. Ustedes saben que este sistema de gobierno no sirve, nos abandonaron, nos dejaron solos. Seguimos adelante con la fuerza de Dios».

De acuerdo con cifras oficiales hasta el momento se han registrado 4.829 muertes por los terremotos del 24 de junio. Hasta ahora el gobierno no ha dado cifras con respecto al número de desaparecidos.