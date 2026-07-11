¿Superficie terrestre se desplazó con los terremotos del 24Jun? Esto dijo la NASA

En los días posteriores al 24 de junio, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron a Venezuela, la NASA determinó que se produjo un desplazamiento importante de la superficie de la tierra.

“Los mapas satelitales de desplazamiento del terreno revelaron cómo se movió la superficie terrestre, lo que permitió comprender las fuerzas que provocaron la grave destrucción en lugares como La Guaira y otras ciudades costeras”, destacó el organismo en la su página web.

Este mapa se elaboró utilizando datos del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética NASA-ISRO. El mismo lo procesó el equipo científico de NISAR en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

Los científicos emplearon una técnica denominada InSAR, que compara datos de pasadas anteriores, para detectar cambios sutiles en la distancia entre la a la superficie terrestre.

Las imágenes obtenidas el 25 y el 30 de junio, después de los sismos, se compararon con las imágenes del 13 y el 18 de junio, anteriores a los sismos.

El NISAR observa la Tierra en un ángulo de aproximadamente 40 grados con respecto a la vertical, lo que le permite capturar una combinación de desplazamiento horizontal y vertical.

En este mapa, las áreas rojas muestran dónde se movió el terreno hacia el este y hacia arriba; las áreas azules se movieron hacia el oeste y hacia abajo.

Sin embargo, debido a que el terremoto ocurrió en una falla de deslizamiento horizontal, la mayor parte del desplazamiento que se muestra en este mapa fue horizontal (este y oeste).

Las áreas blancas indican un desplazamiento de tierra mínimo o nulo, incluyendo una delgada franja cerca del centro-izquierda de la escena, cerca de Morón.

Aquí marca aproximadamente dónde se rompió la falla en profundidad. La falla es parte de una red de fracturas que se extiende a lo largo del límite entre la placa del Caribe al norte y la placa sudamericana al sur.

TENSIÓN ACUMULADA

Los científicos afirman que las fallas a lo largo de este límite de placas, incluyendo el sistema de fallas de San Sebastián donde probablemente ocurrieron estos sismos (y posiblemente parte del sistema de Boconó), han estado acumulando tensión durante mucho tiempo.

La ruptura de la falla se propagó mar adentro, hacia el este, y luego regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional al norte de Caracas, marcada por la estrecha banda blanca visible entre el desplazamiento hacia el oeste y hacia el este.

Justo al sur de esta sección de la falla, el color azul oscuro indica que el desplazamiento de la superficie hacia el oeste a lo largo de esta parte de la falla fue mucho mayor que en otras zonas, alcanzando hasta 60 centímetros (24 pulgadas).

“Estas son las razones por las que los daños en Caracas y La Guaira fueron tan graves”, dijo Eric Fielding, geofísico del JPL que proporcionó los mapas. “La tecnología InSAR nos revela mucho sobre lo que sucedió durante este terremoto”.

Utilizando los datos del NISAR, el Servicio Geológico de Estados Unidos perfeccionó su modelo de deslizamiento de fallas, o » modelo de falla finita «. Lo hizo para delimitar mejor cómo se deslizó la falla en profundidad, incluso a lo largo de la sección oriental de la ruptura.

«Esto es de gran ayuda para quienes necesitan comprender por qué los daños fueron tan graves en esa zona», dijo Fielding.