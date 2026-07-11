EN VIDEO: Jorge Rodríguez se pronunció sobre las denuncias de que los escombros están siendo lanzado al mar, esto aseguró

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, negó este sábado que se estén lanzando los escombros dejados por los terremotos del 24 de junio en las playas de La Guaira. En una rueda de prensa, el parlamentario desestimó las versiones según las cuales estos desechos estén apareciendo en las playas del estado.

“Ahí hay un millón doscientos ochenta mil toneladas de escombro. Bajo ningún concepto, ni nosotros, ni los expertos internacionales que convocamos para que nos ayudaran con el tema de los escombros, se nos va a ocurrir la peregrina idea de lanzarlos al mar”, señaló Rodríguez.

Rodríguez se refirió expresamente a un influencer quien mostró videos en sus redes sociales, donde observan los escombros en las playas.

“De los pocos países del mundo que respetan a la fauna marina y que tienen prohibidas las pescas que atentan contra la fauna marina está Venezuela. Muy por el contrario, lo que estamos procurando es mecanismos para ver cómo algunos de esos escombros pueden ser reutilizados”, agregó Rodríguez, quien pidió al influencer desmentir la denuncia.

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“Y dígale al influencer este que, por favor, se desmienta, no lo va a hacer, pero para que ustedes vean el tipo de tontería que generan daño”, dijo.

Igualmente, el funcionario indicó que hay tecnologías para separar los distintos materiales de los escombros y darles un nuevo uso.

En este sentido mencionó, entre ellos, la posible ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

TONELADAS DE ESCOMBROS

Datos oficiales difundidos por las autoridades indican que los sismos provocaron el colapso de al menos 190 edificaciones y afectó a cientos más.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se trata de más de 1,2 millones de toneladas de escombros cuyo destino final se ha convertido en una de las principales controversias en los últimos días.

De hecho, hay normas internacionales que especifican cómo hay que hacer para el manejo de los escombros de este tipo de desastres, puesto que, de entrada, son extremadamente contaminantes.