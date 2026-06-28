Subió a 1.450 el número de fallecidos por los terremotos: Más de 12.700 personas quedaron damnificadas y hay 3.150 heridos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance de fallecidos por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.

En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas. También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar o que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.

#ÚLTIMAHORA | Jorge Rodríguez ofrece un nuevo balance tras los terremotos en Venezuela. Informó que van 1.450 personas fallecidas, 3.150 heridos y un total de 12.721 damnificados en las regiones afectadas. Al momento se registran 4.200 traslados médicos hacia centros… pic.twitter.com/doOvSoWCCu — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 28, 2026

El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.

En detalle, Rodríguez precisó que 38 hospitales resultaron afectados, al igual que 44 centros comerciales. Igualmente, se contabilizó otro tipo de estructuras con daños, como puentes o carreteras. En ese punto, 1.501 quedaron con fallas.

Por otro lado, señaló que han atendido a 73.937 familia, han distribuido 7.225.500 kilos de alimentos, entregado 20.000 bolsas de comidas, entre otros aspectos.

El parte gubernamental da cuenta también de 4.200 personas trasladadas a centros de salud en Caracas. Comentó también que 2.624 rescatistas extranjeros participan en las labores actuales, mientras 137 perros entrenados hacen lo propio.