Sociedad Venezolana de Geólogos explicó por qué y hasta cuándo se registrarán réplicas tras los terremotos

Las réplicas sísmicas que sacuden constantemente a Venezuela tras el doblete de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio podrían extenderse meses, según explicó Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, quien atribuyó el fenómeno «al reacomodo natural de las placas tectónicas» en la zona de falla que se rompió.

Durante una entrevista concedida al diario Últimas Noticias, precisó que entre dos y tres meses incluso más, podrían registrarse réplicas sísmicas en el país.

De Santis explicó que este tipo de eventos posteriores a un terremoto de gran magnitud responde a que la falla geológica busca un nuevo equilibrio. Un proceso cuya duración exacta es imposible de predecir con certeza, acotó.

«Puede pasar cualquier cosa. De repente al mes se paran, pero en la experiencia que yo he tenido en todos los sismos en los que he estado duran entre dos y tres meses, y pudieran extenderse más», advirtió el geólogo.

Lo cierto, es que hasta la 1:00 de la tarde de ayer se habían contabilizado al menos 609 réplicas en el territorio nacional, entre ellas un sismo de magnitud 5.1 registrado la mañana de este lunes, el cual volvió a generar alarma en la población, aunque sin reportar daños adicionales.

¿ES POSIBLE UN NUEVO TERREMOTO?

Sobre la posibilidad de que ocurra un movimiento de magnitud similar o mayor a los del 24 de junio, el experto señaló que, si bien no puede descartarse por completo desde el punto de vista físico, la probabilidad es muy baja y nadie está en capacidad de anticiparlo.

En todo caso, sostuvo que los daños que pudieran generar las nuevas réplicas no superarían a los ya causados por el doblete sísmico que dejó al estado La Guaira declarado en zona de desastre.

En ese sentido, llamó a la población a mantener la calma. «Puede ser que venga un temblor o una réplica, pero eso no va a ser peor de lo que ya hemos pasado», afirmó

Asimismo, destacó la importancia de mantenerse informado a través de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).