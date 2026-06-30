Venezuela

Van 1.943 muertos y 10.571 heridos tras los devastadores terremotos en el país

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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terremotos
EFE

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país

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«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

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También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 refugios entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

ESTRUCTURAS AFECTADAS 

Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y precisamente 158 estaban en La Guaira.

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Además, apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.

LAS RÉPLICAS TRAS LOS TERREMOTOS

Por otra parte, Rodríguez indicó que van 689 réplicas. «86 réplicas se registraron el 28 de junio y el 29 de junio hubo 30 réplicas, quiere decir que ha venido disminuyendo la frecuencia de las réplicas y la magnitud de cada una», agregó.

Sin embargo, afirmó que «no necesariamente quiere decir que se ha disipado por completo cualquier riesgo de un evento peligroso».

 

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