Sismo de 4.2 sacudió el oriente del país la tarde de este 13 de julio

Un sismo de 4.2 grados sacudió este lunes el oriente del país, en medio de la conmoción generada por el devastador doble terremoto que afectó Venezuela el pasado 24 de junio. El epicentro se ubicó en el estado Sucre.

Reportes en páginas especializadas alertaban de un sismo que se pudo percibir en el oriente del país, especialmente en Sucre. Poco después, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió un breve informe al respecto.

De acuerdo a este organismo, el sismo ocurrió a las 3:59 de la tarde de este 13 de junio. El epicentro se ubicó a 17 kilómetros al sureste de Irapa, municipio Mariño, y a 25 kilómetros de Güiria, municipio Valdez.

El sismo ocurrió a una profundidad de 28 kilómetros y presentó una magnitud de 4.2. A pesar de la intensidad del temblor, no hay reportes da daños o lesionados en Sucre o los estados cercanos.

MÁS DE MIL RÉPLICAS

El sismo ocurrió casi tres semanas después del doble terremoto del pasado 24 de junio. Aunque los expertos analizan que lo peor ha pasado, todavía se esperan cientos de réplicas en distintas partes del país.

Funvisis indicó que, hasta el 12 de julio, había registrado 1.222 réplicas desde el doble terremoto. La alta concentración de sismos está en la región centro-norte del país, especialmente en Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira y Miranda.

Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.