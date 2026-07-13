EN VIDEO | Emiten nuevo balance del doble terremoto en Chacao: 68 fallecidos, cuatro edificios caídos e inspecciones

El municipio Chacao, estado Miranda, fue una de las zonas más afectadas por el doble terremoto del 24 de junio en la Gran Caracas. A casi tres semanas de la tragedia, trascendió un nuevo balance sobre los daños en la entidad.

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, encabezó este lunes una rueda de prensa y ofreció el balance del doble terremoto. Desde un principio, precisó que 68 vecinos fallecieron, mientras que 26 fueron rescatados entre los escombros.

Según las autoridades, cuatro edificios colapsaron en la entidad en el doble terremoto. «Lamentablemente, se desplomaron tres estructuras residenciales y una comercial en el municipio Chacao», expuso Duque.

La Alcaldía, junto a Salud Chacao y Protección Civil, habilitaron refugios temporales para atender a los damnificados. Estos campamentos contaban con camas, duchas, baños, alimentación, atención médica e internet, de acuerdo a Duque.

EVALUACIÓN EN CHACAO

Tras la tragedia, las autoridades pusieron en marcha un plan para evaluar los edificios que permanecieron en pie. «Hay 3.100 estructuras tipo edificio: residenciales, comerciales, empresariales, centros comerciales. Las residenciales son aproximadamente 1.200», dijo.

«Tenemos en este momento 869 estructuras con criterio verde, 157 con criterio amarillo y 46 estructuras en criterio rojo. Ahora bien, el criterio rojo, no en todos los casos es una orden de demolición inmediata ni que el edificio ya tenga una sentencia de muerte», dijo.

Por otra parte, Duque apuntó que los tres edificios residenciales que colapsaron en Chacao eran de «vieja data». «Fueron construidos antes del terremoto del 67. Si bien fueron reforzados, lamentablemente no aguantaron estos dos terremotos», acotó.

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#13Jul | Alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque ofreció un balance sobre la situación en el municipio tras los terremotos del pasado 24 de junio. «Tenemos en este momento 869 estructuras con criterio verde, 157 con criterio amarillo y 46 estructuras en criterio rojo.… pic.twitter.com/TJ0lDgRPYr — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 13, 2026



Duque concluyó que Chacao sufrió severos daños y lamentó que «el municipio solo no va a poder recuperarse», producto de la avanzada edad de su población y los elevados gastos de reconstrucción. En tal sentido, pidió el apoyo de las autoridades nacionales, además de los contribuyentes, bancos y aseguradoras de la entidad.

Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.