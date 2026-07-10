Sin descanso tras los terremotos: así operan cementerio la ‘Esperanza’, crematorios y morgues en medio de la emergencia nacional

El cementerio municipal de la Esperanza (La Guaira), continuó este viernes, 10 de julio, recibiendo cadáveres de las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio, mientras los crematorios de Caracas y la morgue instalada en el puerto de La Guaira funcionan las 24 horas desde hace más de 15 días.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, en la morgue improvisada de Los Silos, junto al puerto de La Guaira y al aire libre, se encuentran unas carpas grises que resguardan decenas de bolsas con cuerpos a la espera de ser identificados o clasificados.

Al otro lado de la morgue se apilan centenares de ataúdes junto a contenedores del puerto, detalló el medio.

«Esta noche llegaron 20 cuerpos», explicó una voluntaria, quien sirve comidas a los trabajadores del lugar, que se tuvo que habilitar tras la catástrofe y está operativo 24 horas al día desde hace más de dos semanas.

Algunos cuerpos los llevan hasta allí los propios familiares que los han encontrado entre los escombros y otros los acercan los equipos de salvamento.

En la puerta de la morgue se instaló una carpa y unas sillas de plástico para los familiares que aguardan para identificar los cuerpos.

«Allí, el familiar se identifica, le dan el certificado de defunción y el permiso de cremación o inhumación, lo que el familiar desee, y de ahí lo lleva al crematorio o cementerio», explicó Joel Urribarro, presidente de la Cámara Nacional de Funerarias.

«Hoy en día, las personas fallecidas identificadas se entregan inmediatamente. La mayoría de los fallecidos ya han sido identificados y han sido entregados», añadió, subrayando que el número de cuerpos entregados ha bajado mucho desde los primeros días de la tragedia.

Los crematorios de Caracas y La Guaira, que tienen capacidad de incinerar 300 cuerpos al día, están trabajando prácticamente las 24 horas del día, destacó el representante gremial.

Entre algunos afectados continúa, sin embargo, la confusión. En la morgue de Los Silos una mujer esperaba este viernes para averiguar dónde están las cenizas de un familiar.

«Me llamaron de la funeraria y me dijeron que las habían traído aquí», señaló.

CEMENTERIO PARA LOS NO IDENTIFICADOS

En tanto, al menos cinco ataúdes esperaban a que les dieran sepultura en el cementerio de la Esperanza, ubicado a unos 25 kilómetros del centro urbano de Catia la Mar, en la parroquia de Carayaca, mientras las excavadoras seguían preparando el terreno para ampliar la zona.

«Se está preparando para que tener una capacidad de unos 2.000 o 3.000 tumbas. El cementerio lleva tiempo completo y desde la misma noche del terremoto se ha estado trabajando para ampliarlo», explicó al mencionado medio internacional uno de los vigilantes, quien prefirió no dar su nombre.

Hasta ahora se podrían haber enterrado al menos 600 personas, según sus cálculos.

Lo cierto, es que alineadas en varias hileras, todas las tumbas, tengan un nombre o no, tienen una cruz blanca y unas piedras que delimitan el nicho.

«Vienen familias a los entierros, pero a las personas a las que no se les ha logrado identificar se les entierra en una tumba con un número para poner el nombre cuando se les identifique», explicó el vigilante, quien insistió que todo es muy digno y «normal».

«La gente se puede quedar tranquila porque se le está dando sepultura normal. Ahí no hay fosas comunes», apuntó.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

A lo largo de La Guaira, la zona cero de la devastación de los terremotos de 7,2 y 7,5, las excavadoras llevan a cabo las labores de limpieza de escombros, mientras se siguen recuperando cuerpos, especialmente en las localidades de Catia La Mar y Caraballeda.

Las últimas cifras del Gobierno publicadas este viernes precisó en 4.118 el número de muertos, mientras que no se suministraron cifras sobre los desaparecidos. Algunas iniciativas ciudadanas señalan que habría unas 30.000 personas sin contactar.