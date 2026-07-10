¿Hasta cuándo las Naciones Unidas asistirá a afectados por los terremotos? Esto explicó la OCHA

Con al menos siete estados venezolanos golpeados por los devastadores terremotos y más de 17.000 personas sin vivienda, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) puso en marcha un plan de atención que busca llegar a cerca de 1.3 millones de afectados, según explicó la portavoz del organismo en el país, Veronique Durroux.

La funcionaria precisó durante entrevista a Unión Radio, que la OCHA extenderá su plan de atención a los afectados por los terremotos en Venezuela durante los próximos seis meses.

«Tenemos un plan para los próximos seis meses y tiene una asistencia de 1.3 millones de personas, ya estamos yendo más allá de las cifras de las cifras de las familias afectadas. Todas las personas van a necesitar apoyo en estos meses, estamos hablando de siete estados duramente impactados por los dos terremotos», detalló Durroux.

En cuanto al costo total de la reconstrucción, Durroux indicó que las proyecciones de la ONU ubican los daños entre 6.700 millones y 37.000 millones de dólares, una cifra que equivaldría a alrededor del 6 % del Producto Interno Bruto del país.

Según precisó, ese estimado surge del cruce de información entre la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aunque reconoció que todavía hay múltiples variables por definir.

«Por ahora, entre la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos teniendo una cifra de 6.700 mil millones y 37.000 millones. Hay muchas cosas por definir, pero podría mínimo estar hablando del 6 % del Producto Interno Bruto, lo que representa por supuesto para Venezuela un costo muy importante», sostuvo Durroux.

Durroux también resaltó la coordinación que existe entre los cuerpos de rescate internacionales y las autoridades venezolanas, un trabajo conjunto que hasta ahora ha permitido garantizar la llegada de insumos y atención de primera necesidad a las familias afectadas por los terremotos.

Los terremotos en Venezuela han añadido una nueva capa de necesidades humanitarias. Este llamamiento complementa el plan de respuesta y ayuda a cubrir las necesidades generadas por los terremotos, mientras apoya la recuperación de las comunidades durante los próximos seis meses. https://t.co/LK0XAr5Ipv — OCHA Venezuela (@OCHA_Venezuela) July 8, 2026

CESE DE SANCIONES PARA GARANTIZAR AYUDA

En tanto, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la agencia de noticias EFE que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto.

«Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones», dijo el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios en una entrevista desde Playa Grande, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los devastadores terremotos.

Fletcher consideró que los terremotos van a causar una «situación económica muy difícil», que restará «varios puntos al PIB» y quieren trabajar con organismos financieros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se comprometan «en avanzar más allá de esta fase de la crisis humanitaria y hacia esa recuperación a más largo plazo».

📍La Guaira@UNReliefChief se reunió con lideresas comunitarias para conocer cómo se han organizado dentro del campamento transitorio César Nieves. Seguimos trabajando con socios humanitarios, comunidades y autoridades para apoyar a las familias que perdieron sus hogares. pic.twitter.com/6voKOwkeyw — OCHA Venezuela (@OCHA_Venezuela) July 8, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales señalaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.889.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.