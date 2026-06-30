¿Se viene otro sismo de gran magnitud? Lo que explicó la Sociedad Venezolana de Geólogos

Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, aseguró que las réplicas por los dos terremotos ocurridos el 24 de junio pudieran extenderse por varios meses, aunque señaló que se esperan que tengan cada vez menos intensidad.

«Esto no es predecible, pero le voy a dar la estadística o lo que ha pasado en otros sismos históricos. Normalmente lo que sucede es que después de un sismo de esta magnitud empieza a ocurrir un reajuste de todo el plano de falla que se rompió. Las réplicas son simplemente una búsqueda de equilibrio del plano que se rompió», comentó en una entrevista con Román Lozinski.

«Eso lo vamos a tener, de acuerdo a las experiencias, de tres a cuatro meses. Al principio las réplicas ocurren de manera constante, pero lo normal es que con el pasar del tiempo disminuyan su intensidad. Aunque eso no descarta que podamos tener un sismo importante con una magnitud un poco alta, que sería también una réplica por lo ocurrido», acotó.

Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos: basándose en estadísticas históricas, las réplicas y el proceso de reajuste de la falla pueden durar de 3 a 4 meses https://t.co/vGmucMuyV0 pic.twitter.com/lq9YRZJ9Mz — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) June 30, 2026

Asimismo, señaló que después de este terremoto se espera que pasen varios años antes del próximo gran movimiento telúrico. Además, destacó que los geólogos ya esperaban este terremoto aunque preveían que impactara más en las zonas populares de Caracas. «Ya el periodo de retorno de Caracas estaba vencido y ya lo sabíamos».

Para finalizar, hizo un llamado a la calma a las personas y a no dejarse llevar por las publicaciones en redes sociales que alertan sobre otro posible temblor.

«Si me preguntas como técnico te puedo decir que hay probabilidades de un sismo de magnitud 6, pero si me lo preguntas personalmente yo pienso que nos vamos a mantener de magnitudes de cinco como máximo», concluyó.