Metro de Caracas reanudó servicio comercial este 30Jun tras «una revisión exhaustiva» luego de la fuerte réplica

El Metro de Caracas informó que este martes reanudó el servicio comercial en todas sus estaciones «con total normalidad».

Asimismo, detalló que también se restablecieron las rutas de MetroBús.

«La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda la infraestructura, vías férreas y sistemas electromecánicos. Agradecemos su comprensión y civismo», indicó.

Vale recordar que el Metro de Caracas había cerrado sus estaciones tras la fuerte réplica que se sintió la mañana del lunes, 29 de junio, y anunció que realizaría inspecciones.

En ese sentido, acotó que un equipo multidisciplinario estuvo desplegado ejecutando un riguroso proceso de verificación en las áreas de circulación, andenes, túneles y vías férreas de las 48 estaciones del sistema subterráneo.

«Las inspecciones técnicas preliminares indican que no se han detectado daños que impidan la operatividad del servicio», señaló.

«Estas labores en pleno desarrollo forman parte de los protocolos preventivos de la empresa para garantizar la seguridad y el resguardo integral de todos los usuarios y usuarias», apuntó el Metro de Caracas.