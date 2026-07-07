Revelaron cuántos apartamentos podrán ser habitados en La Guaira tras terremotos, esto dijo el gobernador

La Guaira fue la entidad más afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y más de cien edificios colapsaron en su totalidad. A dos semanas de la tragedia, algunas viviendas podrán ser nuevamente habitados.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, afirmó que los organismos nacionales han evaluado distintos edificios residenciales. El Ministerio de Obras Públicas se ha encargado de estas revisiones.

«Evaluó que 20 edificaciones que están acá. Tienen luz verde porque no sufrieron daños estructurales, estamos hablando ya de la reconstrucción inmediata de 600 apartamentos que van a permitir la solución habitacional», indicó.

Terán detalló que la reconstrucción de estos apartamentos beneficiará a unas 3.400 personas que permanecen refugios. «Ya en pocas semanas van a poder retornar a sus viviendas de manera segura», acotó.

DAÑOS EN LA GUAIRA

El mandatario regional detalló que, hasta este martes, el 67% de los edificios de La Guaira no han presentado un daño estructural. Se trata de infraestructuras que recibieron los colores verde y amarillo.

«Están 426 de ellas calificadas con el semáforo verde y 303 amarillo», detalló Terán. «Desplegamos todos los frentes de construcción», acotó el mandatario regional, quien agregó que el Ministerio de Hábitat y Vivienda está a cargo de la situación.

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.