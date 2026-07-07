Delcy Rodríguez anunció contactos con estos países para el envío de especialistas para la reconstrucción de viviendas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, activó este martes el plan «Venezuela renace» y anunció contactos con varios países para el envío de especialistas que proporcionen apoyo técnico para la reconstrucción de viviendas.

«Iniciemos la recuperación de infraestructuras, principalmente de las viviendas de quienes tuvieron que dejar sus casas por el miedo al doblete sísmico y por las afectaciones. Hoy estamos arrancando este gran despliegue del plan ‘Venezuela renace’, vamos a atender todos los apartamentos, y edificios afectados», indicó.

Destacó que no solo se trata de atender a las personas víctimas de los terremotos que perdieron a seres queridos y su hogar, «sino construir el futuro y en eso estamos trabajando».

«Y estamos pidiendo ayuda de primera a países sísmicos como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado a los gobiernos para tener aquí a especialistas para que nos permita ver qué estructuras que están en amarillo requieren ajustes sin que esté comprometida la estructura. Los que tienen semáforo rojo es otro tipo de tratamiento», acotó.

Rodríguez recordó que Venezuela es un país sísmico, y seguirá siéndolo. «Nosotros tenemos que atender todos nuestros procesos con una habilitación técnica para no poner en riesgo en un futuro a las familias».

Destacó que a México también le pidió apoyo técnico. «Es muy importante ese comité internacional para seguir actualizando normativas y protocolos en las construcciones futuras», comentó.

DELCY RODRÍGUEZ SOBRE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS

En ese sentido, expresó que en los próximos días van a presentar al país proyectos de viviendas «para que la gente que está en los campamentos sepa que va a tener una vivienda a la que puedan regresar».

«Sé que hay quienes perdieron la esperanza, pero eso lo vamos a convertir en alegría el día que entreguemos las casas», manifestó.

UNA NUEVA VENEZUELA

Asimismo, Delcy Rodríguez llamó a construir una nueva Venezuela. «No se trata solamente de infraestructura, se trata de construir el nuevo ser venezolano desde la solidaridad, el amor, la misericordia, la humanidad. Esa Venezuela nos toca construirlas a todos juntos en unión nacional.

Por su parte, la presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faria, señaló que se han inspeccionado 4.940 edificios. Específicamente, 67% en La Guaira están entre amarillo y verde; mientras 82% en Caracas están entre amarillo y verde.