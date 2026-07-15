Revelan detalles de los daños estructurales en universidades tras el doble terremoto

Cientos de infraestructuras sufrieron daños de distinta índole en el devastador doble terremoto que sacudió el país del pasado 24 de junio. Las universidades no quedaron exentas de la tragedia, especialmente en la Región Capital.

La ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, concedió una entrevista al programa A Tiempo, de Unión Radio. Al ser consultada sobre el estado de las universidades, confirmó daños en las infraestructuras.

«Hay universidades que han sufrido afectaciones importantes, claramente las de La Guaira y algunas de Caracas y la Universidad de Carabobo también», apuntó Sanjuán. El nivel de daños, lo abordarán en el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Este organismo tendrá una reunión el jueves, 16 de julio, para «revisar» el estado de las universidades tras los terremotos. Se hablará sobre la infraestructura, pero también respecto a las personas afectadas por la tragedia.

DESPLIEGUE DE LAS UNIVERSIDADES

Sanjuán destacó que las universidades desplegadoron brigadas de ingeniería y equipos de atención psicológica tras la tragedia. También señaló que los bomberos de las instituciones hicieron un trabajo «enormemente valioso».

«La universidad ha dicho presente en esta etapa. Primero ha habido un conjunto de respuestas organizadas desde el sector de atención a la infraestructura conformado por las facultades de ingeniería y estudiantes de últimos niveles, arquitectura también», dijo.

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Hasta este martes, se han contabilizado 4.734 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.