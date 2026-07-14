Venezuela

Filtraron lo que dicen las cartas enviadas desde EEUU junto a la ayuda humanitaria para afectados por terremotos

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Comando Sur coordina la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela / Comando Sur

En las últimas horas se difundió el contenido de una carta, que afirmaron encontró un militar estadounidense, dentro de una de las cajas de la ayuda humanitaria enviada desde el país norteamericano para las familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. 

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De acuerdo con NTN24, la entrega de alimentos e insumos básicos –coordinada por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos en Caracas– estaba acompañada de mensajes de respaldo hacia los venezolanos que enfrentan las consecuencias del desastre.  

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En una de estas cartas, aseguró el medio, se lee: «Mandando abrazos y mucho amor. Fe y esperanza, estamos aquí acompañándolos. Sabemos que no nos podemos imaginar lo que están pasando, pero aquí estamos pensando en ustedes».  

Vale destacar, que la ayuda llega en un momento en que distintas zonas de Venezuela continúan en fase de recuperación tras la catástrofe registrada el pasado 24 de junio, cuando dos potentes terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud mataron a miles de venezolanos y devastaron mayormente a La Guaira y causaron graves daños en otros seis estados.  

Por tanto, desde Estados Unidos, la Embajada y el Comando Sur anunciaron que continuarán respaldando iniciativas de asistencia dirigidas a la población civil afectada. 

TERREMOTOS EN VENEZUELA  

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), publicó en sus redes sociales el balance actualizado hasta este martes, 14 de julio, de los terremotos. A casi tres semanas de la tragedia, la cifra de fallecidos llegó a 4.734, un aumento de 173 respecto al reporte del lunes.  

La cantidad de personas rescatadas se mantuvo estable en 6.462, al igual que el número de heridos, que continúa en 16.740, mientras que los pacientes atendidos ascendieron a 33.652. 

Rodríguez precisó además que las autoridades han brindado asistencia a 128.324 familias afectadas por los sismos. La cifra de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907.  

En paralelo, 20.903 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno, un número que refleja la magnitud del desplazamiento provocado por el doble terremoto. 

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