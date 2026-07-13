VIDEO: CAF reveló cómo se ejecutará y coordinarán los fondos para reconstruir el país tras terremotos

El Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela comenzará por la asistencia humanitaria antes de avanzar hacia la reposición de servicios básicos y reconstrucción de infraestructura dañada por los terremotos del 24 de junio, así lo explicó Xavier Prieto, Representante País del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

«Estos fondos serán administrados por CAF. Sin embargo, todo el proceso tanto de recaudación de los fondos como de decisión de las prioridades a las que irán destinados estos fondos es en absoluta coordinación con el gobierno nacional», subrayó en entrevista con la periodista Shirley Varnagy para el Circuito Onda de Unión Radio.

Asimismo, detalló que el mecanismo fue creado para recaudar recursos del sector público y privado, tanto nacional como internacional.

Prieto precisó que, superada la fase de emergencia humanitaria, el fondo se concentrará en dos etapas más: la reposición de servicios como agua y electricidad, y la reconstrucción de infraestructura vial, aeroportuaria y de otro tipo afectada por los sismos.

El funcionario también destacó que habrá trazabilidad de todos los recursos recaudados, desde la asignación hasta los contratos y pagos, con dos empresas de auditoría encargadas de monitorear los procesos internos y realizar la revisión final que garantice el uso transparente de los fondos.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reveló este lunes 13 de julio un nuevo balance de los terremotos ocurridos el 24 de junio, según el cual la cifra de personas fallecidas ya alcanza los 4.561 casos, en tanto que el número de heridos permanece sin variación, en 16.740.

El funcionario difundió la actualización a través de su cuenta de Instagram. A través de la plataforma, detalló que hasta ahora han sido rescatadas 6.462 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. No obstante, el reporte no incluyó ninguna referencia al número de desaparecidos.

Por otra parte, se indicó que el país acumula 1.254 réplicas desde los terremotos. En cuanto a la infraestructura, se han contabilizado 856 inmuebles con daños estructurales y 190 que colapsaron por completo a raíz del doble movimiento telúrico. Se trata de una devastación que dejó a al menos 17.907 personas sin hogar.

Frente a este panorama, las autoridades venezolanas pusieron en marcha 107 refugios temporales, en los que actualmente permanecen 20.231 personas que perdieron sus viviendas. De acuerdo con el balance oficial, ya son 128.324 las familias que han recibido algún tipo de asistencia integral.