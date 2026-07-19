Reportan que más de 23.000 personas estarían en 107 campamentos transitorios hasta este 19Jul

El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó este domingo un balance sobre los campamentos transitorios que se han puesto a disposición de los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con este balance hasta el momento han logrado instalar 107 campamentos para las familias que perdieron sus hogares. Estos campamentos tienen una capacidad total para albergar a 27.820 personas. No obstante, destacaron que hasta el momento han registrado a 23.820 damnificados.

El mayor número de campamentos se encuentran en Caracas con 41, seguidos por La Guaira y Miranda con 28 cada uno y Aragua con 10.

📌 Balance de atención en los Campamentos Transitorios al 19 de julio. pic.twitter.com/wiBgmpnUSo — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 19, 2026

El mayor número de personas damnificadas estaría en La Guaira con 12.474; seguido de Caracas con 8528; Miranda con 1.904 y Aragua con 682. No obstante, la suma de todo esto da 23.588, por lo que se desconoce por qué el balance general registra 23.820.

Con respecto a la capacidad instalada, en Caracas se ubicó en 11.008; seguido de Miranda con 3.580 y finalmente de Aragua con capacidad para albergar 778 personas. Aunque el gráfico no detalla la capacidad de La Guaira, si se toma en cuenta la capacidad instalada general reportada, sería de 12.454, por lo que sería extraoficialmente el único estado con hacinamiento de damnificados.

Cabe recordar que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó este sábado que la cifra de muertos por los terremotos del 24 de junio aumentó a 5.119, tras sumar 50 nuevos fallecimientos en el último balance oficial.

La tragedia dejó además 16.740 personas heridas y 6.462 rescatadas, según el parte difundido por las autoridades.