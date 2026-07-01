Recuperaron el cuerpo de una joven entre los escombros del edificio Rita en Caracas

Los organismos de emergencias recuperaron este miércoles el cuerpo de una joven entre los escombros de un edificio en San Bernardino, Caracas, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El edificio Rita colapsó el pasado miércoles durante el doble terremoto. Una semana después del evento sísmico, los rescatistas extrajeron el cuerpo de la joven, cuya identidad no ha sido difundida.

De acuerdo al reportero Seir Contreras, los organismos de emergencias recuperaron el cuerpo durante esta madrugada. Los equipos estuvieron trabajando durante toda la noche para localizar a la joven.

Tras esta recuperación, se mantienen las labores de búsqueda entre los restos del edificio. Se presume que todavía podrían permanecer varios cuerpos entre los escombros, aunque no hay detalles de la cantidad.

«Se habla de un grupo de personas dentro de la fosa de un ascensor, quienes unos minutos después del evento sísmico habían advertido, mediante una llamada telefónica, que se encontraba ahí», detalló Contreras.

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Varias personas fueron rescatadas entre los escombros del edificio durante los primeros días posteriores al doble terremoto. Sin embargo, el martes tan solo lograron extraer los cuerpos de siete personas, incluyendo una embarazada y dos menores de edad.

FALLECIDOS EN EL DOBLE TERREMOTO

Jorge Rodríguez afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

A una semana del doble terremoto, expertos han alertado de la gran dificultad de conseguir sobrevivientes en este punto. Ahora los organismos de emergencias se podrían enfocar en la remoción de cadáveres en las zonas afectadas.