«Que su sonrisa no sea un motivo de diferencias»: Habló la madre de Fabiana Blanco tras el uso de su imagen para «fines comerciales»

Karina Blanco, madre de Fabiana Blanco, la joven que se transformó en un símbolo de resiliencia tras haber sido fotografiada con una sonrisa entre los escombros tras los terremotos, se pronunció en un vídeo para enviar un mensaje de reflexión, luego de que se usara la imagen de la pequeña para fines comerciales, cuando, destacó, la prioridad es ayudar a los afectados por los sismos.

«Hola, buenas tardes, yo soy Karina Blanco, la mamá de Fabiana Blanco. Pasaba por aquí para expresarle que en los últimos días hemos visto la historia y la imagen de mi hija Fabiana, que ha llegado a muchísimas partes y a muchísimas personas, y de verdad sentimos una gratitud inmensa por todo el afecto y el cariño que han demostrado hacia mi hija», dijo al inicio del video.

La sonrisa de Fabiana Blanco conmovió al mundo. En medio del caos provocado por la tragedia del 24 de junio, la pequeña mantuvo la calma y regaló una sonrisa que se convirtió en un símbolo de esperanza, fortaleza, resiliencia y fe para millones de personas. Hoy, su madre, Karina… pic.twitter.com/xl6A3KbLkA — freddyzur (@freddyzur) July 12, 2026

En ese sentido, explicó que están al tanto de que su imagen se ha usado en diferentes espacios y ha generado diferentes interpretaciones. «Como familia, queremos decir con mucho gusto y respeto que nuestro interés siempre es llevar un mensaje de fuerza, de solidaridad a todos aquellos que, como nosotras, hemos perdido hogares y, en otros casos, a familiares y a seres muy queridos», acotó.

Por esa razón, indicó, no quieren que la sonrisa de una niña que sobrevivió, sea «una tragedia y mucho menos un motivo de diferencias sociales o políticas». Sin embargo, consideró importante acotar que hay ciertos sectores «utilizando la imagen con fines publicitarios y comerciales, donde la prioridad en este momento es la ayuda a nosotros, las víctimas, en tan lamentable tragedia».

Por otro lado, a quienes los han acompañado en estos momentos, les agradeció inmensamente «por todo, por todo lo que han hecho hasta el día de hoy».

«Pero seguimos enfocados en lo más importante, que sea Fabiana sonriendo y llevar esas sonrisas al resto de los afectados para darles una lucecita de esperanza al final del túnel. Gracias», cerró su mensaje.

Fabiana Blanco sobrevivió 32 horas entre los restos de un edificio que colapsó en el sector Los Corales de La Guaira. Cuando a la niña la encontraron, la sonrisa que regaló desde los escombros dio la vuelta al mundo.