¿Qué pasará con los edificios con etiqueta roja? Alcalde de Chacao dio un balance tras terremotos del 24Jun

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, aclaró este martes qué significan las etiquetas que se le ponen a los edificios y ofreció un balance sobre las víctimas y rescates tras los terremotos del 24 de junio.

«Hasta ahora van 68 fallecidos, cinco animales de compañía recuperados y 26 personas que logramos rescatar», dijo en una entrevista para Shirley Radio.

Asimismo, señaló lo que pasará con los edificios que reciben la etiqueta roja. «Al día de ayer llevábamos unas 1140 infraestructuras evaluadas, de las cuales solamente 28 presentan criterio rojo. Debo aclarar que un criterio rojo no es una sentencia a muerte o una sentencia inmediata de demolición del edificio».

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«Por ejemplo, hay edificios con criterio rojo porque las escaleras internas colapsaron y al tener las escaleras colapsadas y no funcionan los ascensores no se puede permitir el ingreso al edificio y tiene un criterio rojo hasta el momento en el que se repare la escalera y ya cambiaría el criterio seguramente a amarillo», explicó el alcalde.

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«También tenemos edificios con un criterio rojo delicado. Ese edificio que tiene criterio rojo por una falla grave en su estructura, debe pasar una mesa técnica de revisión», dijo.

Destacó que para esos vecinos que no tienen un lugar a donde ir, hicieron un convenio con 22 hoteles del municipio Chacao, que ofrecerán habitaciones con precios accesibles. «Contratamos más de 300 habitaciones a un precio solidario por los siguientes dos meses», reveló.

«Durante este tiempo tendremos claro la situación de los edificios en rojo y algunos en amarillo», concluyó.