El geólogo dominicano, Osiris De León, visitó la llamada «zona cero» del estado La Guaira tras los devastadores terremotos del 24 de junio, por lo que concluyó que los edificios que se derrumbaron fueron levantados sobre terrenos blandos y saturados de agua, una condición que aumenta considerablemente el riesgo de daños durante un sismo.

«Hemos visto edificios y viviendas de todo nivel destruidas. Esto nos dice cuál es la interacción real entre un suelo blando y un ladrillo hueco que no resistió el empuje lateral. Por eso, esas paredes fallaron, y fueron muchos los edificios que pudimos ver que se volcaron y todavía las personas están bajo escombros», dijo De León al medio De Último Minuto Media.

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El experto aseguró que la placa tectónica sobre el litoral venezolano es la misma en la que se ubica Dominicana y otras naciones del Caribe, por lo que dijo que es algo que compete a todos.

Asimismo, dijo que las casas que se edificaron en zonas montañosas están intactas. Su explicación es que era previsible ya que están construidas sobre roca, a diferencia de las estructuras colapsadas, que estaban sobre «un material suelto y saturado de agua», lo que dio una «amplificación del espectro sísmico y las estructuras no resistieron esa carga sísmica horizontal».

«He recorrido toda la zona de Caraballeda y hay destrucción total: puentes dañados, aceras destruidas, cientos de edificios colapsados. Cualquiera diría que fue allí, pero todos sabemos que fue en San Felipe», sentenció Osiris De León.