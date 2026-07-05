Confirmaron la octava muerte de un trabajador de la prensa tras los terremotos del 24Jun

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó cerca de la medianoche del sábado el fallecimiento de la periodista Melissa De Sousa Visconti, reportada previamente como desaparecida, luego de que falleciera en La Guaira a causa de los terremotos del 24 de junio.

En una publicación en X (Twitter), el SNTP indicó que De Sousa Visconti ejercía en el medio El Universal. «Las maniobras de rescate y recuperación en las residencias Bahía Mar, en Los Corales, permitieron encontrar el cuerpo de Melissa junto al de su madre. Para su familia, especialmente su hermano Rafael, sus colegas y amigos, nuestro más sentido pésame», acotó el Sindicato.

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Dicho medio digital también confirmó el fallecimiento. El Universal dijo que en el hecho también perdieron la vida ambos padres de la periodista.

«Melissa no solo fue una profesional excepcional que lideró con pasión la transformación digital de nuestro diario, sino también una compañera invaluable, un ejemplo de constancia, calidez humana y liderazgo en nuestra redacción. Su partida deja un vacío imborrable en el equipo de plataformas digitales y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de trabajar a su lado», dijo el diario.

Finalmente, extendieron condolencias a familiares, amigos y allegados ante «la irremediable pérdida de Melissa De Sousa, quien se desempeñaba con absoluta entrega, brillo y profesionalismo en la Vicepresidencia de Medios Digitales y Página Web» de El Universal.