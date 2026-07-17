¿Qué impacto tuvieron los terremotos en el comercio de La Guaira y Caracas? Esto alertó experto

El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Luis Montero, destacó las afectaciones que ha tenido el sector, específicamente en Caracas y La Guaira, luego de los terremotos del 24 de junio.

«Al menos una de cada 10 personas han resultadas afectadas por los terremotos, esta afectación puede ir desde fallecimientos, personas que perdieron sus viviendas, hospitalizadas, entre otras», dijo durante una entrevista en A Tiempo de Unión Radio.

«La devastación fue principalmente en La Guaira. Estamos tomando en cuenta el eje Caracas-La Guaira. Todavía no tenemos cuantificación de daños en la zona de El Junquito y tenemos que seguir avanzando para tener información de Maracay y el resto de los estados afectados», acotó.

En este sentido, precisó el impacto que han detectado hasta el momento en el sector. «En esta encuesta que estamos corriendo, de información preliminar, tenemos que dos tercios de los comercios están abiertos y de ese tercio restante que no está abierto, están divididos entre los que están cerrados porque están haciendo refacciones y un 15% restante que definitivamente quedó destruido».

«Entre los comercios que están abiertos manifiestan que ha habido una reducción de la afluencia de visitantes, eso es tanto en La Guaira como en Caracas», concluyó.