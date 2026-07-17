Ingeniería patológica: La petición de un experto frente a demoliciones de edificios

Decenas de edificios recibieron la etiqueta roja al presentar daños estructurales tras el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Algunos de ellos, tendrían que pasar por un proceso de demolición.

Mientras que avanzan las primeras demoliciones, surgen preguntas sobre las inspecciones de ingeniería patológica. Se trata de la disciplina que estudia los daños y defectos en las construcciones, además de las causas y posibles soluciones.

Gremios de construcción, arquitectura y hábitat instaron a las autoridades a hacer inspecciones de ingeniería patológica. Así pues, esperan que algunos edificios se puedan recuperar, en lugar de pasar por un proceso de demolición.

El expresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Francisco Pimentel, compartió esta postura. Para el especialista, es crucial verificar el estado de la obra y luego tomar las acciones necesarias en los edificios.

«HAY QUE PENSARLO»

Para el gremialista, las autoridades deben considerar las consecuencias de proceder con las demoliciones de los edificios. No se trata solo de eliminar la infraestructura afectada, sino de evaluar qué ocurrirá con sus habitantes.

«Allí no hay una adjudicación a dedo que tú tienes que vivir aquí y ya. Las personas tienen que trabajar, comenzar un comercio, los niños tienen que ir a escuelas, todo eso conforma un hábitat», dijo Pimentel, según Unión Radio.

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El experto recordó que trasladar a las víctimas a otras ciudades no es una solución. «Tú no le puedes imponer a una persona que trabaja en Caracas que vaya a vivir a Barinas; eso hay que pensarlo, reestructurarlo, es complejo», sentenció.

Hasta el jueves, se contabilizaron 4.930 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.