¿Qué debe hacer un inquilino si el apartamento resultó afectado en los terremotos? Lo que reveló una experta

La abogada Cora Farías aclaró que el Estado no está obligado a indemnizar a aquellas personas que perdieron sus apartamentos por los terremotos y precisó que en caso quienes estuvieran alquilando, deberán pedir que les regresen los depósitos iniciales y no tendrán que seguir pagando lo establecido en los contratos.

«Los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal generalmente no están asegurados. Jamás se prevén este tipo de situaciones y lamentablemente si se destruye todo el edificio, esos condominios tendrán que, después de que se convoque a una asamblea y sea hagan los informes técnicos correspondientes, se procedería a vender y repartir, de acuerdo con la participación que ellos tienen en el documento de condominio lo que le corresponde a cada uno», indicó.

«Si en el edificio hay personas alquiladas, el contrato de arrendamiento se termina porque se trata de un caso fortuito por un evento extraordinario que no depende de la racionalidad del ser humano», añadió la abogada.

#1jul || La abogada especialista en Derecho Inmobiliario, Cora Farías, explicó las condiciones de un contrato de arrendamiento en caso de destrucción por desastres naturales y cómo deben actuar el arrendatario y el arrendador. pic.twitter.com/AUo2xAqK4f — Onda LaSuperestación (@CircuitoOnda) July 1, 2026

En esta línea, señaló que aunque hay espacio para la negociación del tiempo para el pago de la deuda, en todo caso el dueño de la propiedad debe regresar el depósito al inquilino.

«¿Qué es lo humano, lo correcto? Que ese arrendador le devuelva el depósito al inquilino. A lo mejor en este momento no se lo puede devolver, se sientan, lo conversan, porque estamos todos involucrados. El propietario puede decir que va a retornar el dinero pero en tanto tiempo, puede ser un mes, dos meses», comentó.

«Todos estamos muy mal, no podemos presionar. ¿Por qué tienen que devolver el depósito? Porque dicho dinero lo recibió para garantizar el cumplimiento del contrato, usted lo tiene que devolver y el inquilino no tiene que seguir pagando si se destruyó el inmueble porque no hay más nada», dijo.