Emotivo momento: Venezolanos cantaron cumpleaños a un rescatista de El Salvador en medio de labores de búsqueda

Los terremotos del pasado 24 de junio han dejado una cicatriz imborrable en la historia de Venezuela. Sin embargo, en medio de tanto dolor han surgido pequeños momentos de alegría, como el ocurrido con José Alexander Reyes Portillo, un rescatista de El Salvador, que tuvo que pasar su cumpleaños en el país, lejos de su familia, pero ayudando a quienes más lo necesitaban.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como por un momento todos se olvidaron de la tragedia que había a su alrededor e incluso se llegaron a dibujar sonrisas en sus rostros.

Con dos tortas y el cariño, tanto de sus compañeros como de los venezolanos presentes, el salvadoreño tuvo la experiencia de que le cantaran la canción tradicional de cumpleaños en Venezuela.

Reyes le ha dedicado toda su vida a salvar personas. Desde los 12 años comenzó como voluntario y desde entonces se ha capacitado en diferentes áreas como técnico en asistencia prehospitalaria.

«Desde pequeño, si no me equivoco, empezó desde los 12 o 14 años a hacer voluntariado en Comandos de Salvamento, donde se formó como socorrista rescatista y fue ascendiendo, hasta ser técnico en asistencia prehospitalaria; pertenece actualmente al grupo Usar de El Salvador, voluntario en Cruz Azul Salvadoreña», comentó Sofía Padilla, su suegra, en una entrevista.

Actualmente forma parte del grupo de Búsqueda y Rescate Urbano están especializados en la localización, estabilización y extracción de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas o espacios confinados, generalmente tras terremotos o grandes desastres, que es a los que el socorrista pertenece y en los cuales tiene la experiencia.

Una vez que terminen sus labores en Venezuela Reyes regresará a El Salvador donde lo espera su esposa Bersabé Guadalupe Gómez, y su pequeña hija, Natalia Liseth Reyes.