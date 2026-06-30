Puentes, elevados y carreteras del país que sufrieron daños tras doble terremoto comenzaron a ser evaluados

El país permanece conmocionado por los estragos causados por el doble terremoto del pasado 24 de junio. En medio de este escenario, las autoridades avanzan en la contabilización de los daños en puentes, edificaciones y carreteras.

En redes sociales han circulado denuncias sobre supuestos daños en distintos puentes, carreteras y vialidades en el país. Hasta el momento, no hay un registro detallado sobre las estructuras distintas a edificios que se vieron afectadas en el doble terremoto.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó este martes que 855 edificios resultaron afectados, de los que 189 sufrieron colapso total. Sin embargo, no detalló cuántos puentes fueron afectados.

El dato más cercano se remonta hasta el lunes, cuando Rodríguez dijo que 1.645 estructuras de otra índole, como puentes o carreteras, sufrieron daños. No enumeró individualmente esta clase de obras y tampoco detalló cómo se vieron afectados.

EVALÚAN PUENTES DE LA GUAIRA

Mientras tanto, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, afirmó este lunes que han realizado trabajos en los puentes de Caraballeda, los cuales resultaron dañados en el doble terremoto.

«Avanzan con éxito los trabajos de mantenimiento en los puentes de Caraballeda y el dragado preventivo del río San Julián. ​Un compromiso diario para garantizar la movilidad segura en el estado La Guaira», apuntó.

De igual forma, Faría dijo el sábado que una comisión de ingenieros hizo una inspección profunda al viaducto de la Autopista Caracas – La Guaira. «Está en perfectas condiciones, diariamente, cada 12 horas es evaluado de manera técnica», dijo la ministra.

Jorge Rodríguez afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.