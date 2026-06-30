Caracas: Restringirán temporalmente circulación por la autopista Valle – Coche, recomiendan tomar previsiones

El Ministerio de Transporte anunció este martes, 30 de junio, que se restringirá temporalmente la circulación en dos de los cuatro canales de la autopista Valle-Coche (Caracas), en sentido Santa Mónica hacia Plaza Venezuela.

«Se informa que se procederá al cierre preventivo de dos canales de la Autopista Valle – Coche en sentido Santa Mónica a Plaza Venezuela, dejando habilitados dos canales, para garantizar la movilidad. Invitamos a tomar sus previsiones ante el cierre», exhortó el ente en el comunicado emitido a través de las redes sociales.

Aunque no se precisaron las causas, algunos medios venezolanos afirmaron que la medida temporal se ejecuta con el fin de realizar inspecciones técnicas exhaustivas en el viaducto y evaluar las estructuras tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que se registró en Venezuela el pasado miércoles, 24 de junio.

Asimismo, un equipo técnico multidisciplinario evaluó las estructuras de los viaductos de la autopista Caracas-La Guaira para determinar si presentaban fallas estructurales tras el doble terremoto, situación que de momento se descartó, según informó el sábado la ministra de Transporte, Jacqueline Faría.

«Ya estamos haciendo el recorrido, para instalar mediciones que nos vayan dando día a día, si hay algún movimiento (de las estructuras). Este chequeo se está haciendo con todo el equipo especializado. Es una estructura vital, es la que conecta Caracas con La Guaira. Todas estas estructuras van a ser monitoreadas», acotó la funcionaria por medio de un video difundido por medio de sus redes sociales.

«Han sido monitoreadas desde hace 48 horas y van a continuar hasta su completa seguridad. Inmediatamente, tengamos algún llamado de alerta serán implementadas todas las medidas de seguridad», sostuvo.

Según las últimas cifras ofrecidas este lunes por el gobierno, los muertos por el desastre natural ascienden a al menos a 1.943. La de heridos a 10.571, mientras que las personas damnificadas son 15.866. El número de edificios afectados subió a 855, de los cuales «189 sufrieron un colapso total», ubicados en su mayoría en el estado La Guaira.