Presidente de la FCU-UCV habló tras ser detenido por la PNB durante enfrentamientos

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelangel Suárez, se pronunció tras ser brevemente detenido por agentes de seguridad en una protesta en Plaza Venezuela, Caracas.

La dirigencia estudiantil y sociedad civil encabezaron una protesta por la muerte de Carmen Navas, madre del fallecido preso político Víctor Quero. Durante los choques con las fuerzas de seguridad, Suárez fue retenido por unos minutos.

En medio de los choques con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Suárez y otros dirigentes habrían sido agredidos. No obstante, el líder estudiantil subrayó que todos fueron liberados y no hay reportes de detenidos en la protesta.

«Agarraron a un chamo de los nuestros y evidentemente no lo iba a dejar solo. Lo golpearon y me golpearon a mí. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar a nadie atrás. Si agarran a un chamo, me van a tener que agarrar a mí también», dijo Suárez a los medios de comunicación tras la protesta.

SUÁREZ: «LOS VIOLENTOS SON ELLOS»

El dirigente precisó que durante los enfrentamientos tomaron entre cuatro y cinco escudos usados por la PNB, pero todos serán entregados. En tal sentido, Suárez subrayó que los manifestantes no buscan generar violencia en estas actividades pacíficas.

«Los violentos son ellos. Ellos se creen dueños de este país y de las calles, pero no lo son (…) No somos iguales que ellos. No los golpeamos. Ellos fueron los violentos», concluyó Suárez.

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Los manifestantes cerraron la autopista Francisco Fajardo y se acercaron hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sin embargo, no pudieron continuar su recorrido por la presencia de un piquete de la PNB.