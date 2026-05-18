Venezuela

Tensión en Plaza Venezuela: Estudiantes de la UCV se enfrentaron a la PNB tras protesta por muerte de madre de Víctor Quero

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura

Una protesta por la muerte de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Hugo Quero Navas, terminó en un enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y funcionarios de la  Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Plaza Venezuela, a los alrededores de la sede del Sebin.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver el momento en el que los estudiantes se enfrentaron a los uniformados que formaron un piquete policial para cerrarle el paso.

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En medio del disturbio, los estudiantes denunciaron que detuvieron temporalmente a varios de ellos, incluido al presidente de la FCU-UCV Miguel Ángel Suárez.

Asimismo, en modo de protesta muchos pintaron de blanco los escudos de los piquetes policiales. Incluso, durante los momentos de mayor tensión, los estudiantes lograron despojar de sus escudos a varios uniformados.

Al cabo de varios minutos se confirmó la liberación de Miguel Ángel Suárez, quien ofreció declaraciones a la prensa tras lo ocurrido. En sus declaraciones señaló que les regresarían a la policía los cinco escudos que lograron tomar los estudiantes. «No somos iguales que ellos», señaló.

Víctor García, otro de los estudiantes que estuvo brevemente retenido denunció lo ocurrido. «Esto ha sido muestra que lo que ha cambiado en este país son las caras que están frente al régimen, las tácticas siguen siendo las mismas. La ideología sigue siendo la misma y la línea es la misma, tratar de amedrentarnos, tratar de generar miedo.

«Aquí hay una juventud firme. Me partieron la cabeza, los dedos, pero aquí están todos estos chamos respaldando. Aquí no hay miedo, no nos calamos más esta vaina», acotó

 

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