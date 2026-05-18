Tensión en Plaza Venezuela: Estudiantes de la UCV se enfrentaron a la PNB tras protesta por muerte de madre de Víctor Quero

Una protesta por la muerte de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Hugo Quero Navas, terminó en un enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Plaza Venezuela, a los alrededores de la sede del Sebin.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver el momento en el que los estudiantes se enfrentaron a los uniformados que formaron un piquete policial para cerrarle el paso.

#AlMomento | Los estudiantes se enfrentan frente al piquete de la @PNBVzla en plaza Venezuela. Algunos se dispersan y denuncian que el presidente de la FCU-UCV Miguelangel Suárez quedó rezagado con la policía pic.twitter.com/t2WAm4CTfo — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

En medio del disturbio, los estudiantes denunciaron que detuvieron temporalmente a varios de ellos, incluido al presidente de la FCU-UCV Miguel Ángel Suárez.

#AlMomento | Estudiantes se enfrentan a la @PNBVzla frente a la sede del SEBIN en plaza Venezuela y pintan sus escudos con manos blancas Exigen libertad para Venezuela mientras permiten la salida del Pdte de la FCU-UCV Miguelangel Suárez pic.twitter.com/53Du6QnGjB — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

Asimismo, en modo de protesta muchos pintaron de blanco los escudos de los piquetes policiales. Incluso, durante los momentos de mayor tensión, los estudiantes lograron despojar de sus escudos a varios uniformados.

#AlMomento | Estudiantes encaran a miembros de la @PNBVzla por obstruir el derecho a la protesta. “Ustedes no están acá para garantizar nuestra seguridad, sino para impedir nuestro derecho a la protesta” pic.twitter.com/1mMplQjIIn — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

Al cabo de varios minutos se confirmó la liberación de Miguel Ángel Suárez, quien ofreció declaraciones a la prensa tras lo ocurrido. En sus declaraciones señaló que les regresarían a la policía los cinco escudos que lograron tomar los estudiantes. «No somos iguales que ellos», señaló.

🚨 ÚLTIMA HORA: LIBERADO EL PRESIDENTE DE LA FCU-UCV TRAS BREVE DETENCIÓN

Tras una ola de rumores, se confirma que el presidente de la FCU-UCV, Miguelangel Suárez, fue brevemente retenido por funcionarios del entorno de Delcy Rodríguez luego de las intensas protestas… pic.twitter.com/0f4CrKwvBR — MAJA (@Libertaria17082) May 18, 2026

Víctor García, otro de los estudiantes que estuvo brevemente retenido denunció lo ocurrido. «Esto ha sido muestra que lo que ha cambiado en este país son las caras que están frente al régimen, las tácticas siguen siendo las mismas. La ideología sigue siendo la misma y la línea es la misma, tratar de amedrentarnos, tratar de generar miedo.

«Aquí hay una juventud firme. Me partieron la cabeza, los dedos, pero aquí están todos estos chamos respaldando. Aquí no hay miedo, no nos calamos más esta vaina», acotó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Tv Calle (@latvcalle)

.