¿Por qué se registró un incendio subterráneo en Táchira? Esto es lo que se sabe

En los últimos días ha incrementado la preocupación en una comunidad de Táchira debido al incendio subterráneo que se ha desatado y que ha mantenido en vilo a una población rural.

Ante la preocupación de los vecinos, el director de Protección Civil en el estado Táchira, Yesnardo Canal, señaló que la detección de veta de carbón en zona cercana a Queniquea no representa, por el momento, emergencia que amerite alarma pública.

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El uniformado aseguró que una comisión de especialistas ya se trasladó al lugar. «Son vetas de carbón que son superficiales prácticamente, donde al momento de generarse un asentamiento o una grieta genera combustión producto del oxígeno y los materiales vegetales que pudieran tener cercanía o internamente de esta grieta».

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«No hay que generar una alerta o una alarma en la zona. Se trata de una zona árida, donde no hay vegetación donde se pudiera propagar un incendio. Ya geólogos e ingenieros civiles de Protección Civil ya se encuentran en el sitio haciendo la evaluación», indicó.

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Vecinos de la zona han señalado que no es la primera vez que ocurre un incendio subterráneo en el lugar. Asimismo, pidieron más presencia de las autoridades en la zona.