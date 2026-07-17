«Volví a nacer ese día»: El terror que vivió un joven en medio de los terremotos del 24Jun y el «rugido» de la tierra

Muchos son los testimonios de los sobrevivientes en La Guaira tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

Para el joven Leonardo Castillo, ese día volvió a nacer en medio de la tragedia que enlutó al litoral.

«Desde el terremoto del 24 de junio, hace ya tres semanas, creo que apenas hoy estoy empezando a asimilar lo que viví. Ese día estaba sentado en la piscina de las residencias Playa Mar, en el viejo puerto de La Guaira, compartiendo con un amigo y su hija. A las 6:04 p.m. sonó la alerta de Google en mi tablet, mi primera impresión fue ‘qué está pasando’. Segundos después le dije a mi amigo que se metiera a la piscina a sacar a la niña y empezó a temblar», manifestó.

«El primer ruido que me hizo estremecer fue el de los container chocando y cayendo al mar. Cuando voltio a la derecha vi el edificio Nautilus desplomándose», dijo.

Resaltó que en ese momento se quedó en shock con lo que estaba pasando. «Vi como el edificio empezó a moverse y las paredes comenzaron a caerse. Sentir la tierra sacudirse con esa fuerza, ver caer los edificios de al lado y escuchar ese rugido de la tierra es algo que jamás olvidaré», comentó en sus redes sociales.

Asimismo, acotó que tras lograr salir de la zona del edificio no había señal para pedir ayuda, por lo que tuvieron que caminar varios kilómetros en medio del caos.

«Subimos una montaña que estaba enfrente del edificio en la Avenida La Playa, y observé la destrucción tras los terremotos y el atardecer atrás», expresó.

EL MIEDO TRAS LOS TERREMOTOS

Destacó que lo que quedó grabado en su mente fue el dolor de la gente. «Los gritos de auxilio, el llanto desesperado por un familiar, las explosiones en el urbanismo Hugo Chávez, las personas que corrían por sus vidas y ver la muerte de cerca en las calles», dijo.

«Fue como estar atrapado en mi propia película de terror. Recuerdo llamar a mi mamá y a mi papá para decirles que todo estaba bien y no asustarlos, cuando por dentro estaba aterrado, intentando mantener la calma solo para idear cómo salir de allí. Hoy sé que volví a nacer ese día», expresó.

Destacó que en medio de todo lo que estaba ocurriendo «caminaron durante horas hasta llegar a la altura del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía para conseguir señal, avisar a quienes nos buscaron y poder subir a Caracas».

«Durante ese trayecto había mucho humo producto de los incendios en la zona lo que dificultaba respirar. Y vi un cuerpo en medio de la calle con una sábana encima en la Avenida La Armada, pero en medio del terror le dije a mi amigo que le tapara la cara a su hija y siguiéramos caminando», agregó.

«Muchos me preguntan si no me afecta volver a bajar a La Guaira cada vez que toca por trabajo. Siempre digo que no, pero por dentro la respuesta es un rotundo sí. Me mantengo firme porque sé el miedo que se vivió y la ayuda que aún necesitan allá», afirmó.

Por último, señaló que después del 24 de junio, su vida es un día a la vez. «Un día para reír, llorar y, sobre todo, agradecer y disfrutar cada segundo», manifestó.